Aleksandra Żebrowska pokazuje nowe zdjęcie i ironizuje. "Miało być smaczne"

Aleksandra Żebrowska opublikowała nowe zdjęcie i jak zwykle trafiła w sedno

Na reakcję Aleksandry Żebrowskiej nie trzeba było długo czekać. Na jej profilu na Instagramie, który obserwuje ponad 260 tys. osób, pojawiło się nowe zdjęcie. Kobieta zrobiła sobie dokładnie takie samo selfie, w tym samym miejscu, z jedną tylko różnicą. Zapozowała do niego w piżamie, podczas gdy na poprzednim zdjęciu miała ją uniesioną do góry. "Miało być smaczne" – napisała pod postem Żebrowska, ironizując i odnosząc się bezpośrednio do komentarzy internautów, które pojawiły się na profilu jej męża. Nie od dziś wiadomo, że Żebrowscy mają ogromny dystans do siebie, a z niepochlebnych komentarzy pozostaje im się tylko śmiać.