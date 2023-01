Allan Krupa z ukochaną nie szczędzili sobie czułości. Są zdjęcia

Edyta Górniak i Allan Krupa występowali razem na scenie "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Wokalistka zaśpiewała kilka kompilacji popularnych hitów. Usłyszeliśmy m.in. "Last Christmas" George’a Michaela w nowej aranżacji czy "I Wanna Dance With Somebody" Whitney Houston. Allan z kolei zajął miejsce za didżejką i zachęcał ludzi do zabawy. Wykonał też fragment piosenki Eda Sheerana "Shape of you".