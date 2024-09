Dodaj zamiast bułki. Mielone, że palce lizać

To jedno z tradycyjnych dań kuchni polskiej. Kotlety mielone goszczą na naszych stołach zarówno na co dzień, jak i podczas rodzinnych spotkań czy świąt. Zazwyczaj podaje się je z dodatkiem ziemniaków z koperkiem i ulubionej surówki. Buraczki czy młoda kapusta to również strzał w dziesiątkę. Najlepiej smakują zaraz po zdjęciu z patelni.