Alżbeta Lenska w telewizji śniadaniowej. Wystąpiła w odważnej skórzanej mini

"Petarda" – piszą o stylizacji Lenskiej fani

Na występ w programie aktorka wybrała skórzaną mini z rękawami do łokci, głębokim dekoltem oraz kołnierzykiem. Sukienkę przewiązała paskiem, dzięki czemu w zgrabny sposób uwydatniła talię. Aby dodać całości jeszcze trochę pazura, Lenska postawiła na czerwoną szminkę. Swoją stylizację pokazała w najnowszym poście na Instagramie, pod którym zamieściła intrygujący opis: "Dzień doberek! Ależ wczoraj było pięknie. Za każdym razem jak wchodzę do "Dzień Dobry TVN" to myślę sobie, że chętnie bym wróciła do prowadzenia jakiegoś programu i pogaduch z gośćmi. Ale póki teatry działają i mam zaszczyt być w obsadzie spektaklu "Kochane Pieniążki", lecę dziś zanurzyć się w próbach, co by zdążyć do premiery zrobić majstersztyk Jerzego Bończaka".