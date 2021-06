Amatorskie porno Polaków podbija słynny seksportal. "Baliśmy się reakcji znajomych i rodziny"

Mateo: Tak, najgorzej nastawione są właśnie kobiety. Bardzo mocno da się wyczuć frustrację w negatywnych komentarzach. Smutne jest to, ile nie tylko kobiet, ale i mężczyzn ma problem z własną seksualnością i jak bardzo kłuje ich w oczy to, co robimy. Tylko, że my nikogo do niczego nie namawiamy, a już tym bardziej do oglądania nas. Jak się to komuś nie podoba, to niech nas nie wyszukuje i nie ogląda.