Aneta Figiel wygrała "Szansę na sukces". Miała zostać gwiazdą, a wylądowała w... "Jaka to melodia?"

"Ogrom przeróżnych emocji, od niepokoju po ogromne szczęście. Zaskoczył mnie mój spokój w trakcie porodu, który umówmy się do najprostszych nie należy, ale w tym bólu był ogrom piękna. I chociaż usłyszałam od swojego lekarza kilka razy "jednak w pani wieku", uważam, że jest to wspaniały wiek na "poczucie" tego, co przynosi ciąża, poród i ten mały człowiek. Nocki trochę zarwane, ale ahoj, po prawie 14 latach, najpiękniejsza przygodo" - czytamy we wpisie, w którym poinformowała o narodzinach małej Lary.