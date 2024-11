Decyzję o starcie podjęła po namowach znajomych oraz rodziny. Było to dla niej wyzwanie, ale jako osoba obowiązkowa i zadaniowa, chciała godnie reprezentować Polskę. Wspomniała też, że nie podchodziła do swojej wygranej jak do gwiazdorskiego osiągnięcia, lecz jak do misji, którą powinna wykonać z należytą starannością.