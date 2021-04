Aneta Kręglicka zaskoczyła fanów metamorfozą. Wygląda inaczej niż zwykle

Korona miss - błogosławieństwo czy przekleństwo?

- Ten konkurs trochę mnie zamknął, zablokował. Gdyby nie on, nikt by na mnie nie zwracał uwagi, po studiach poszłabym sobie do pracy, zdobywałabym doświadczenie i po prostu żyła spokojnie, a tak – byłam ciągle pod presją. Cokolwiek zrobiłam, powiedziałam, to zarówno klienci, jak i zwykli ludzie oceniali mnie bardzo surowo. To sprawiało, że miałam jeszcze większe ciśnienie, jeszcze większy stres, jeszcze większe nerwy – powiedziała.