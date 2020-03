Aneta Zając mówi o zerwaniu z nałogiem. Minęły trzy lata, odkąd przestała palić

Aneta Zając bardzo chroni swoją prywatność. Ostatnio jednak zdecydowała się na intymne wyznanie i zdradziła, że od trzech lat nie pali papierosów.

Portal Kozaczek postanowił zapytać aktorkę o to, jak trudne było dla niej zerwanie z paleniem, ta jednak nie chciała zdradzić nic więcej. "Zrobiłam to pod wpływem impulsu. Stwierdziłam, że to fajna, wspierająca informacja dla osób, które są lub były w tej samej sytuacji. Nie sądziłam, że będzie to tak chodliwy temat" – ucięła aktorka.