Anglia. Menopauza zaczęła się u niej w wieku 17 lat. "Byłam załamana, że nigdy nie zostanę matką"

38-letnia Anna Timson z Warwick w hrabstwie West Midlands zauważyła, że ma nieregularne miesiączki, kiedy przygotowywała się do matury. Do tego dochodziły uderzenia gorąca. Lekarze uznali, że to z powodu zbyt wysokiego poziomu FSH, czyli hormonu folikulotropowego i przepisano jej leki, które miały pomóc uspokoić organizm. Początkowo rzeczywiście to działało, ale w pewnym momencie Anna wróciła do punktu wyjścia. Postawienie odpowiedniej diagnozy trochę trwało. Dopiero w wieku 21 lat Brytyjka usłyszała, co naprawdę jej dolega i niestety była to menopauza.