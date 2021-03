Anna Dymna ma jedynego syna. Aktorka namawia Michała na ślub

"Wiesiu nie miał aktu chrztu, bo zginął gdzieś podczas wojny. Trzeba było złożyć podanie do kurii i ktoś musiał składać przysięgę na Biblię, że on był chrzczony. […] Miał żonę przedtem i ktoś znów musiał zaświadczyć, że on nie miał ślubu kościelnego, i dlatego myśmy nigdy nie wzięli ślubu kościelnego, bo te wszystkie procedury były bardzo skomplikowane" - powiedziała kiedyś Dymna.