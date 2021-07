Anna Dymna wspomina nieprzyjemną wymianę zdań z przechodniem. Zakpił z jej wyglądu

Niestety nie każdy potrafi podchodzić z szacunkiem do starszych osób. Anna Dymna pamięta nieprzyjemną zaczepkę obcego mężczyzny na ulicy. "Jezu! To naprawdę jest pani? Wczoraj Janosika oglądałem i inaczej pani wyglądała. Jak się pani zmieniła, jaka się pani brzydka zrobiła" - zakpił z aktorki młody mężczyzna. "Człowieku, ile masz lat?" – odpowiedziała. "Dwadzieścia" – więc mu zaproponowałam: To pogadajmy za pięćdziesiąt, zobaczymy, jak będziesz wyglądał. Ale przecież za te pięćdziesiąt lat to już nie będzie po mnie śladu" - odparła.