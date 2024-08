Mało kto wie, że są rodziną. Jej kuzynka to znana aktorka

W 2013 roku piastowała stanowisko wiceprezeski Rady Ministrów, a od 2014 do 2019 pełniła funkcję komisarz UE ds. rynku wewnętrznego i usług. Od 2023 jest przewodniczącą brukselskiego Centre for European Policy Studies.

Anna Guzik podobnie jak kuzynka, dzieli życie na dwa miasta. Na co dzień mieszka w Bielsku-Białej mężem i trzema córkami, z którego to dojeżdża do Warszawy na plan "Na Wspólnej".