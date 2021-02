Anna Józefina Lubieniecka nagle zniknęła z show-biznesu. Dziś znów chce podbić rynek

Anna Józefina Lubieniecka przez wiele lat działała na scenie. Kochała to co robi, występy były jej pasją. Artystka zaczynała w Studio Buffo, ale jej kariera nabrała rozpędu dopiero po występie w "Szansie na sukces". W 2007 roku wykonaniem przeboju Wilków zdobyła rozgłos i pracę u Piotra Rubika. Przez wiele lat koncertowała z nim w Polsce i na świecie. Zawsze miło wspomina tę współpracę i podkreśla, że bardzo lubi się z artystą prywatnie. - Koncerty z nim to zawsze było wielkie wydarzenie. Mieliśmy też wiele koncertów zagranicznych, dzięki którym "liznęłam" trochę wielkiego świata - mówiła w rozmowie z Plejadą.