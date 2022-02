Anna Kalczyńska odczuwa niepokój. "Może to trauma wojny?"

Anna Kalczyńska przyznała, że podchodzi do tematu wojny z dużymi emocjami. Choć sama do końca nie wie, z czego wynikają ponure myśli, stara się, aby nie zaprzątały jej całej głowy. Nie jest to łatwe, bowiem w ostatnich tygodniach wciąż mamy do czynienia z wieloma nieciekawymi informacjami.