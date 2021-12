Anna Lewandowska przeżywa trudny okres. "Powinnam przewartościować swoje życie"

"Mam takie poczucie, że powinnam przewartościować swoje życie. Może za dużo wzięłam sobie na głowę? W przyszłym roku chciałabym jeszcze lepiej sobie to wszystko poukładać. Żeby nie było tak, że "wszystko jest ważne" (…). Często wymagamy od siebie zbyt wiele. Bierze się to pewnie ze stereotypów. Ciągle wiele z nas dąży do perfekcji. Prawda? A przecież nie jesteśmy cyborgami, nie jesteśmy studniami bez dna… w którymś momencie po prostu zaczyna się przelewać. Czemu to wszystko piszę? Bo chcę to zmienić" – wyznała gwiazda.