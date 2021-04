Anna-Maria Sieklucka przeszła COVID-19. Ukrywała to przed mediami

Osobą, która niewątpliwie pomogła Annie-Marii Siekluckiej wypromować się w świecie show-biznesu jest Blanka Lipińska. Obie panie utrzymują ze sobą przyjazną relację, w końcu autorka książki sama wybrała Sieklucką do roli Laury. Także filmowy odtwórca roli Massima pozostaje z 28-latką w stałym kontakcie.

Sieklucka szczerze o koronawirusie

Jak wiadomo, pandemia nie zwalnia tempa i wciąż pojawiają się nowe przypadki zakażenia koronawirusem. Często także znane osoby publikują w sieci własne doświadczenia związane z zakażeniem oraz powikłaniami. Część z nich także nie przyznaje się do tego, że choruje bądź chorowała – dopiero po izolacji o wszystkim opowiadają. Niedawno w rozmowie z "Pomponikiem" Anna-Maria Sieklucka opowiedziała co nieco o tym, jak u niej wyglądał przebieg choroby.

"Zaliczam się do grona ozdrowieńców. Pierwsze dni były ciężkie szczerze powiedziawszy, ale później na szczęście zwalczyłam tego wirusa okropnego. Przeciwciała w sobie wzmagam, aby było ich coraz więcej" - powiedziała Sieklucka.

W dalszej części rozmowy aktorka została zapytana także o to, dlaczego od razu nie poinformowała swoich fanów o przechodzeniu zakażenia. Przyznała, że nie chciała współczucia ani podjęcia przez tabloidy tematu choroby – zależało jej na świętym spokoju. Na koniec zapewniła, że jeśli będzie taka możliwość, odda swoje osocze.

