Czy Joanna Koroniewska jest chora? Fani zaniepokojeni, aktorka dementuje

Czy Joanna Koroniwska jest zbyt szczupła?

- Zauważyłam też pewną zbieżność. Im częściej pokazuję tutaj swoją sylwetkę, tym więcej osób zaczyna podważać to, czy jestem zdrowa?! Szczupłość, a czasem chudość, niektórym kojarzy się z chorobami. Oskarżanie mnie o anoreksję, jest już na porządku dziennym. Szczupły czy wręcz chudy wcale nie musi oznaczać niezdrowy. Każdy ma swoją definicję dbania o siebie i każdy ma prawo wyglądać tak, jak chce. O ile to prowadzi do zdrowia. Rzecz jasna. Najważniejsze moim zdaniem, to żyć w zgodzie ze sobą, a moja sylwetka jest jedynie wypadkową dbania o siebie, a nie celem samym w sobie – napisała na Instagramie Koroniewska.