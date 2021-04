Glenn Close pokazała córkę. Wzruszające słowa

W ostatnich dniach o Glenn Close było głośno m.in. z powodu jej krótkiego "występu" podczas Gali rozdania Oscarów. 74-latka postanowiła bowiem "Zatwerkować", czym wywołała entuzjastyczne reakcje osób będących na sali. Kiedy zagrano kawałek "Da Butt" z filmu "Szkolne oszołomienie", Glenn Close miała odgadnąć utwór i odpowiedzieć, czy piosenka była nominowana.Aktorka stwierdziła, że kawałek został pominięty, po czym wstała i zatańczyła. Swoim tańcem rozbawiła zgromadzonych gości. Co więcej, nagranie podbija media społecznościowe i serca internautów.

Urodziny córki Annie

Teraz Glenn Close znów zwróciła na siebie uwagę. Wszystko za sprawą wzruszającego wpisu, jaki pojawił się na jej koncie na Instagramie. Post jest skierowany do córki Close, która dziś obchodzi urodziny. Dumna mama wstawiła kilka zdjęć swojej córki. Na niektórych z nich Annie ma zaledwie kilka lat. Nie zabrakło też zdjęcia noworodka.

