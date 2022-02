Anna Mucha na premierze filmu "Miłość, seks & pandemia". Co za suknia!

Anna Mucha na premierze filmu "Miłość, seks & pandemia"

Anna Mucha wybrała na tę wyjątkową okazję klasyczną i dopasowaną suknię do ziemi w czarnym kolorze, uzupełnioną zwracającym uwagę rozcięciem oraz piórami. Aktorka dodała to tego sandałki na obcasie w tym samym kolorze, a całość dopełniła elegancką fryzurą - rozpuszczonymi włosami w roli głównej i ciemniejszym makijażem oczu. Co dla niektórych może być zdziwieniem, nie miała na sobie żadnej biżuterii.