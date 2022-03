Anna Mucha nie wytrzymała. Skrytykowała rosyjską influencerkę

Anna Mucha opublikowała w relacji na Instagramie przetłumaczony na język polski post rosyjskiej influencerki. "23 miliony followersów! I cierpi, bo prawa Rosjan i Białorusinów są ograniczone, bo nie mogą brać udziału w paraolimpiadzie!" – napisała pod nim, nie kryjąc zdenerwowania. "No więc jeszcze raz. Nie chodzi o to, żeby tych ludzi blokować! Tylko o to, żeby wykorzystać ich milionowe zasięgi do informowania innych, co się dzieje na Ukrainie i jaki Rosja ma w tym faktyczny udział" – dodała.