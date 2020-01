WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

oprac. Katarzyna Dobrzyńska 22-01-2020 (17:18) Anna Nowak-Ibisz opowiedziała o swoich nawykach. Krzysztof Ibisz odpowiedział Anna Nowak-Ibisz na swoim profilu na Instagramie wyznała, że lubi dużo mówić. Nie musiała długo czekać na odpowiedź byłego męża. Krzysztof Ibisz w zabawny sposób nawiązał do ich wspólnej przeszłości. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Anna Nowak-Ibisz i Krzysztof Ibisz mają bardzo przyjacielskie stosunki (ONS.pl) Jakiś czas temu w mediach pojawiły się plotki o powrocie Anny Nowak-Ibisz do jej byłego męża Krzysztofa Ibisza. Chociaż para otwarcie powiedziała, że nie mają zamiaru wracać do dawnej miłości, ich relacje pozostają przyjacielskie. Para uwielbia spędzać razem czas i komentować sobie zdjęcia na profilach w mediach społecznościowych. Pod ostatnim zdjęciem prezenterki pojawiła się zabawna wymiana zdań. Anna Nowak-Ibisz odpowiada na zaczepkę Krzysztofa Ibisza Anna Nowak-Ibisz w opisie pod ostatnim zdjęciem wyznała, że ma swoje przyzwyczajenia, które są już dla niej charakterystyczne. "Przerwa na regenerację aparatu mowy. Dobrze wiecie, ile ja potrafię gadać" – napisała w opisie pod zdjęciem. Pod postem pojawiło się wiele komentarzy. Wśród nich znalazł się ten od Krzysztofa Ibisza. "Nikt tego nie wie tak dobrze, jak ja" – napisał gwiazdor. Krzysztof Ibisz nie musiał długo czekać na reakcję. Prezenterka szybko odpowiedziała mu w zabawny sposób na zaczepkę. "A i owszem! Jest jeszcze twój syn. Aż tak często nie masz okazji słuchać tego strumienia kłębiących się myśli. Z drugiej strony, nie ja kończę rozmowy zaraz po słowach: 'co u ciebie słychać?'" – wytknęła prezenterka. Obserwatorzy Anny Nowak-Ibisz przyglądali się z ciekawością tej wymianie zdań. "Krzysztof Ibisz, świetny komentarz. W sumie można tylko pozazdrościć takich relacji" – napisał jeden z nich.