Anna Nowak-Ibisz opublikowała zdjęcie ze spaceru. Skomentował je jej były mąż

Anna Nowak-Ibisz pokazała swoim fanom zdjęcie z warszawskiego lasu. To, jak skomentował je były mąż prezenterki, Krzysztof Ibisz, pokazuje po raz kolejny, że ich relacje po rozwodzie są wyjątkowo dobre.

Już od zeszłego roku krążą plotki, że Krzysztof Ibisz wrócił do byłej żony, Anny Nowak-Ibisz. Ich fanom dało do myślenia to, że prezenterka wspierała go po śmierci ojca oraz spędzali razem święta Bożego Narodzenia. Z pewnością są to tylko plotki, jednak byli małżonkowie na każdym kroku udowadniają, że pomimo rozwodu mają bardzo dobre relacje, na które wielu osób nie byłoby spać.