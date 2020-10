Anna Popek o noszeniu maseczek ochronnych. Fani zarzucają jej brak odpowiedzialności

Od 10 października cały kraj zostanie objęty żółtą strefą. To oznacza, że wszyscy będą zobowiązani do noszenia maseczek lub przyłbic w przestrzeni publicznej. Jest to odpowiedź rządu na rekordowy przyrost nowych przypadków zachorowań na koronowirusa.

Anna Popek o noszeniu maseczek ochronnych

– To oznacza, że w przypadku takiej dynamiki podwojenie liczby zakażeń będzie zachodziło co mniej więcej 3 dni. To bardzo duża liczba, chcemy, żeby była ograniczona. Chcemy zastosować podobną strategię do tej, którą zastosowaliśmy kilka miesięcy temu – zapowiedział premier Mateusz Morawiecki podczas ostatniej konferencji prasowej.