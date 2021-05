Anna Powierza wspomina mamę. Kobieta zmarła po długiej i ciężkiej chorobie

- Nie potrafiłam przejść obok tego tematu. Nie potrafiłam go nie widzieć, nie potrafiłam się od niego odczepić. To jest oczywiście książka o żywieniu, o tym, jak jeść i co nam to żywienie daje, między innymi przy takich chorobach, na jaką odeszła moja mama - przy raku. To jest chyba najgorsze przeżycie, jakie mi było dane doświadczyć - to powolne żegnanie się, to odchodzenie - wyznała w "Dzień Dobry TVN" Anna Powierza.