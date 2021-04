Anna Samusionek dosadnie o koronasceptykach. Szybko ucięła rozmowę

Viola Kołakowska obecnie jest znana ze swoich zaskakujących i bulwersujących wypowiedzi dotyczących pandemii. Dosyć ostentacyjnie podchodzi do spraw związanych z nakazem noszenia maseczek oraz wprowadzenia szczepień. W ostatnim czasie nie oszczędziła także Krzysztofa Krawczyka – wykorzystała śmierć artysty do własnych szkodliwych teorii.

Samusionek ostro skomentowała teorie

"Jest mi wstyd za takie wypowiedzi. Proszę nie zmuszać mnie do komentowania czegoś, co na to nie zasługuję. Za dużo moich bliskich znajomych odeszło. Za dużo moich bliskich i znajomych przeszło ciężko tę chorobę, żebym nie czuła respektu. Nie czuła tego, że powinniśmy o siebie dbać, szanować. Jest to po prostu nasz chrześcijański obowiązek" - powiedziała w rozmowie z "Jastrząb Post".