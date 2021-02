Anna Wendzikowska miała depresję. Mówi o tym po raz pierwszy

" Nie chciałam o tym opowiadać, ale jeśli to pomoże choć jednej osobie to warto…" – zaczyna swój wpis Anna Wendzikowka. Pod zdjęciem z malutką Antosią jest napisane, że widać na nim młodą mamę bez filtra, która jest "zmęczona, niewyspana i nieszczęśliwa". "Nie miała depresji poporodowej, ale miała depresję. Mniejsza o powody, one są bez znaczenia dla sensu historii... To był trudny czas, nawet dziecko nie dawało poczucia, że jest jakikolwiek sens we wstawaniu rano z łóżka..." – czytamy.