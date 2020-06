Anna Wendzikowska z koleżanką w stylizacjach rodem z Coachelli. Taka przyjaźń to skarb

Anna Wendzikowska wybrała się na długi weekend czerwcowy na Mazury. Towarzyszy jej przyjaciółka. "To moja przyjaciółka od 30 lat. W podstawówce siedziałyśmy razem w ławce, w wakacje jeździłyśmy razem na kolonie i obozy taneczne, obie grałyśmy na pianinie, Karolina jeszcze na wiolonczeli, za co do tej pory ją podziwiać, bo samo taszczenie tego instrumentu, to było wyzwanie. Potem obie wylądowaliśmy w Batorym.. tyle wspólnych lat, tyle wspomnień.. ale najfajniejsze jest to, że nadal wspólnie tworzymy nowe" - oznajmiła na swoim profilu na Instagramie.