Anna Wendzikowska tańczy na rurze. Poza z pierwszej lekcji pole dance robi wrażenie

Okres pandemii zdecydowanie wpłynął na całe nasze życie, a także aktywność fizyczną. Ograniczenia, które były wprowadzone na początku kwarantanny, skutecznie wybiły wielu z nas z głów nie tylko wychodzenie z domu, ale również uprawianie sportu. Teraz wracamy do naszych ulubionych aktywności, a Anna Wendzikowska znalazła nową pasję.

Anna Wendzikowska trenuje pole dance

Na swoim profilu na Instagramie Wendzikowska pochwaliła się zdjęciem z treningu pole dance, czyli tańca na rurze. "Poczułam, że potrzebuję nowej zajawki i że muszę się jednak regularnie ruszać, a siłownia trochę mnie nudzi. Zbierałam się już od jakiegoś czasu do tego pole dance, bo słyszałam, że to super ćwiczenie na ciało, a jak patrzyłam na różne zdjęcia z zajęć, to byłam pewna, że nie będzie nudy" – wyjaśniła dziennikarka.