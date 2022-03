Antoni Królikowski natknął się na zabawne zdjęcie Julii Wieniawy. Postanowił zareagować

Antoni i Julia spotykali się przez dwa lata

Pierwsze oficjalne wyjście Julii i Antoniego miało miejsce w 2017 roku, choć już wcześniej pojawiały się spekulacje o ich związku. Od tego czasu para pojawiała się na wszystkich ważnych branżowych imprezach. Obydwoje wystąpili nawet w popularnym programie "The Story Of My Life", gdzie zostali postarzeni z pomocą specjalnej charakteryzacji. Niestety związek rozpadł się niedługo później.