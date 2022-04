Antoni Królikowski o walce sobowtórów Putina i Zełenskiego: "Kto się może obrazić?"

- To jest walka dwóch, prawdziwych freaków. To znaczy, wymyślając tę walkę, kierowaliśmy się przede wszystkim tym, co się dzieje na świecie, w tej chwili. Akurat tak się złożyło, że dotarłem do panów (sobowtórów Władimira Putina i Wołodymyra Zełenskiego - przyp. red.) i wydaje mi się, że symboliczna walka dobra ze złem to coś, co każdy chętnie zobaczy i wesprze w kontekście tego, co dzieje się na Ukrainie - stwierdził.