Antoni Królikowski zasugerował, że bierze dziś ślub. Nie zawsze był taki grzeczny

O słabości Królikowskiego do wyskokowych trunków mówiły także jego byłe partnerki. To właśnie przez zamiłowanie do wiecznych imprez rozpadł się jego związek z Laurą Breszką. - Ona, nie tylko narzeczona, ale przede wszystkim mama, oczekiwała od swojego partnera odpowiedzialności i dojrzałości. Niestety, Antek nie sprostał jej wymaganiom. Podobno ukochana miała dosyć jego nocnego imprezowania. Choć wielokrotnie prosiła, by z tym skończył, on jej próśb i gróźb nie brał do serca. Aż pewnego dnia Laura straciła cierpliwość – mogliśmy przeczytać w "Na żywo".