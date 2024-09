Joanna Przetakiewicz, Ilona Ostrowska, Jurek Owsiak, Tomasz Kammel i Anna Dereszowska to tylko niektóre gwiazdy, które zaapelowały w mediach społecznościowych o pomoc dla ofiar powodzi. Do nich dołączyła także Katarzyna Bosacka, która zamieściła na swoim profilu na TikToku filmik, jak możemy pomóc powodzianom.

Następnie przeszła do tzw. suchego prowiantu i rzeczy, które wytrzymają bez lodówki.

Kilka godzin wcześniej Joanna Przetakiewicz udostępniła na swoim profilu na Instagramie list od kobiety, która w wyniku powodzi musiała opuścić dom . Nie ukrywała, że jest poruszona tym, co dzieje się w południowo-zachodniej i południowej Polsce.

"Straszny żywioł na południu Polski ogarnia coraz większy obszar. Brutalnie odbiera setkom rodzin poczucie bezpieczeństwa. Odbiera wszystko, na co pracowali latami. Sytuacja zmienia się z godziny na godzinę. Na coraz gorszą. Wielka rozpacz. Niedowierzanie. Bezsilność i bezradność. Bądźcie bezpieczni. Niech ten koszmar się skończy" - czytamy w poście Joanny Przetakiewicz.

Mówi, co dzieje się w Nysie. "Boję się, że będzie gorzej niż w 97"

