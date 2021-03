Arcybiskup Canterbury uciął spekulacje. Nie potwierdził wersji Meghan Markle

Informacja o rzekomym wcześniejszym ślubie Sussexów spodobała się zwolennikom pary książęcej. W sieci można było natknąć się na komentarze, że było to romantyczne posunięcie dwojga zakochanych, którzy chcieli zachować intymną chwilę dla siebie. Jednak arcybiskup Canterbury Justin Welby zabrał głos w tej sprawie i nie pozostawił żadnych złudzeń.

Sprostowanie od arcybiskupa

Dociekliwa prasa brytyjska dotarła do aktu małżeństwa, z którego jasno wynika, że Meghan i Harry pobrali się 19 maja 2018 roku, a nie jak wspomnieli w słynnym wywiadzie, trzy dni wcześniej. Ostatecznie Sussexowie przyznali się do tego, że wymienili jedynie osobiste przysięgi, które nie stanowiły zawarcia małżeństwa. Początkowe wyznanie o sekretnej ceremonii nie zostało również potwierdzone przez żadnych świadków.

"Przed ślubem odbyłem szereg prywatnych i duszpasterskich spotkań z księciem i księżną. Legalny ślub odbył się w sobotę. Podpisałem akt ślubu, który jest dokumentem prawnym i popełniłbym poważne przestępstwo, gdybym go podpisał, wiedząc, że jest fałszywy " - czytamy w "Daily Mail".

Rzeczowy komentarz arcybiskupa rozwiewa wszelkie wątpliwości na temat ślubu Sussexów. Także wikary Mark Edwards, który od lat jest asystentem arcybiskupa Canterbury, postanowił podsumować całą sprawę: "Justin odbył jedynie prywatną rozmowę z parę w ogrodzie na kilka dni przed ceremonią, ale zapewniam, że ślub nie odbył się aż do sobotniej transmisji".

