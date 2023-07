Asia i Kamil z "Rolnika" przygotowują się do ślubu. Ujawnili motyw przewodni wesela

Joanna Wielgosz i Kamil Osypowicz poznali się na planie programu "Rolnik szuka żony". Między nimi od razu zaiskrzyło, co przełożyło się na ich późniejszą decyzję o związku. Dziś są już nie tylko zaręczeni, ale mają także córkę Antoninę. We wrześniu tego roku odbędzie się ich ślub i wesele, do których już się przygotowują. Zaprosili 200 gości.