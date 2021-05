Asystentka pielęgniarki zabiła siedmiu pacjentów. Właśnie usłyszała wyrok

Śmiercionośne zastrzyki

Nic nie wskazywało na tę tragedię. Reta Mays pracowała jako asystentka pielęgniarki w Louis A. Johnson Medical Center w Zachodniej Wirginii. Była niczym nie wyróżniającym się pracownikiem. Podczas procesu przyznała się do celowego i w pełni świadomego zamordowania siedmiu osób. Pacjentom wstrzykiwała duże dawki insuliny, by doprowadzić do hipoglikemii, a w konsekwencji do ich śmierci.