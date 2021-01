WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Artykuł sponsorowany Moda + 1 okulary Materiały Prasowe 1 godzinę temu Atmosfera Warszawy w oczach Eleny Ciupriny. Oddała hołd miastu 22 grudnia 2020 roku niemiecki lider rynku optycznego otworzył nie jeden, ale aż dwa butiki optyczne w Warszawie! Z tej okazji nawiązał współpracę z ilustratorką mody Eleną Ciupriną, która przygotowała serię ilustracji inspirowanych Warszawą oraz modą okularową. Prace artystki można zobaczyć m.in. w salonach marki Fielmann. Share Źródło: Materiały prasowe Warszawskie otwarcia są szczególne dla marki, dlatego też Fielmann przygotował wyjątkowy prezent dla mieszkańców stolicy, którzy odtąd będą mieli okazję skorzystać z szerokiej oferty sieci optycznych butików. Z okazji pojawienia się na stołecznej mapie w centrach handlowych Złote Tarasy oraz Atrium Targówek, firma nawiązała współpracę z Eleną Ciupriną, ilustratorką mody, której prace publikowane były w polskich oraz międzynarodowych magazynach modowych. Artystka przygotowała dla marki serię czterech ilustracji inspirowanych atmosferą Warszawy oraz okularami. W swoich grafikach dla marki Fielmann, Elena Ciuprina podkreśliła modowy charakter marki. Oprawy, inspirowane wzorami z kolekcji trendów jesień/zima 2020-2021, grają tu pierwsze skrzypce i stanowią doskonałe uzupełnienie stylizacji postaci. Miejskiego sznytu grafikom dodają ich tła, na których widnieją charakterystyczne dla Warszawy lokalizacje. W ten sposób Fielmann oddaje hołd miastu, w którym właśnie się pojawił. "Markę Fielmann poznałam przy okazji moich podróży po Europie. Od początku kojarzyłam ją z pięknymi i jakościowymi okularami. Projekt realizowany wspólnie z Fielmann z okazji pojawienia się marki w Warszawie doceniam szczególnie, ponieważ jego realizacja oparta była na zaufaniu, pozostawiając mi dużą swobodę twórczą. Ponadto, temat tego projektu był również bliski mojemu sercu. Warszawa, jako miasto, potrafi być bardzo inspirująca, nieustannie zachwyca mnie swoim eklektyzmem - połączeniem kontrastów atmosfery retro, którą czuć na Krakowskim Przedmieściu, oraz dynamicznej nowoczesnej architektury ścisłego centrum. W swoich pracach chciałam oddać tę różnorodność, nie tylko przez pryzmat miejsc, które służą za tło, ale i poprzez przedstawione postaci. Każda z nich jest inna, a łączy je miasto, wyczucie stylu oraz ponadczasowe oprawy"- mówi Elena Ciuprina, ilustratorka mody. Grafiki autorstwa Eleny Ciupriny są dostępne w dwóch nowo otwartych salonach marki w tradycyjnej formie eleganckich kart pocztowych oraz online na stronie Fielmann i profilu marki na Instagramie w formie tapet na smartfony. Ekspansja marki w Polsce Fielmann to od lat symbol mody okularowej w korzystnych cenach. Różnorodność kolekcji zaskakuje nawet najbardziej wymagających konsumentów. Od opraw do szkieł korekcyjnych po okulary przeciwsłoneczne, a także akcesoria oraz soczewki kontaktowe wysokiej jakości. W ofercie butiku znajdują się produkty znanych na całym świecie projektantów okularów oraz z kolekcji Fielmann. W każdym z salonów klienci mogą wybierać spośród 2000 oprawek. W butikach sieci w doborze odpowiednich szkieł pomagają eksperci marki Fielmann, którzy zapewniają klientom bezpłatne przeprowadzenie badania wzroku z wykorzystaniem najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Specjaliści służą pomocą w doborze najlepszych soczewek korekcyjnych oraz zapewniają fachową konsultację. Ponadto można skorzystać z ich wsparcia w dobraniu opraw odpowiednich do kształtu i rysów twarzy, fryzury i preferencji konsumentów. Materiały prasowe Źródło: Materiały prasowe "Niezwykle cieszymy się, że do grona miast, w których możemy pochwalić się obecnością butików Fielmann dołącza Warszawa. Stolica Polski była i jest dla nas strategicznie ważnym miejscem na mapie kraju. Dotychczasowe działania to wynik analizy i odpowiedź na potrzeby naszych klientów. Chcemy, aby nasze usługi były dostępne dla wszystkich, dlatego tym bardziej jesteśmy dumni z nie jednego, a dwóch otwarć salonów Fielmann w Warszawie. Mamy nadzieję, że ten szczególny czas, w jakim zdecydowaliśmy się na tak odważne kroki, pozwoli w szybkim czasie stać się głównym graczem w branży na Mazowszu"- mówi Dariusz Sądowski, Dyrektor Generalny. Mimo pandemii obecny rok jest niezwykle owocny dla sieci Fielmann. Nieustannie inwestując w swoją strategię rozwoju, niemiecka marka tuż przed świętami otworzyła kilka butików w kluczowych miastach Polski. Obecnie firma posiada 24 salony, w tym nowo otwarte dwa butiki w Warszawie. Fielmann właśnie znalazł się wśród najemców Złotych Tarasów oraz Centrum Handlowego Atrium Targówek. Wszyscy odwiedzający salony marki mogą być pewni gwarancji wysokich standardów higieny opracowanych naukowo – pracownicy regularnie dezynfekują dłonie oraz oprawy, a także noszą maski ochronne podczas trwania całej konsultacji. Również wszystkie powierzchnie, produkty i sprzęt, które używane są podczas porady są regularnie dezynfekowane. Dodatkowo wprowadzono możliwość umówienia indywidualnych wizyt online, na które można zapisywać się poprzez stronę: www.fielmann.pl/termin. Fielmann dynamicznie rozwija swoją działalność na rynku polskim, dlatego też w planach są kolejne otwarcia. W najbliższych miesiącach marka planuje otworzyć butiki w miastach, w których dotychczas nie była obecna, m.in. w województwie warmińsko-mazurskim, a także w Krakowie, w którym są obecnie dwa salony Fielmann. W 2019 roku firma Fielmann sprzedała ponad 130 000 par okularów i wygenerowała roczny obrót w wysokości 13,4 mln EUR. Główną wartością firmy jest jej kadra – w tym momencie w Polsce Fielmann zatrudnia ponad 320 pracowników, wspiera ich rozwój zawodowy, oferując pakiety szkoleń na każdym etapie kariery. Na czas lockdownu Fielmann zagwarantował pracę wszystkim pracownikom na takich samych warunkach jak przed kryzysem. O firmie Fielmann jest marką optyczną, która od zawsze wyprzedzała swoje czasy, oferując szereg udogodnień, które z czasem stawały się standardami w branży. Firmę założył w 1972 r. Günther Fielmann, otwierając swój pierwszy sklep z okularami w mieście Cuxhaven. Aktualnie Fielmann prowadzi 791 salonów optycznych w całej Europie i jest liderem branży w Niemczech. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze