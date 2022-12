Atrakcje dla całej rodziny w Kluszkowcach. Co ciekawego robić z dziećmi w tej urokliwej miejscowości?

Kluszkowce to malowniczo położona u stóp Gorców miejscowość, którą warto odwiedzić przez okrągły rok. Miejsce to idealnie nadaje się na urlop dla wszystkich miłośników górskiej przyrody, którzy chcieliby wypocząć w nieco mniej zatłoczonym przez turystów miejscu. Kluszkowce to doskonała opcja na urlop dla całej rodziny, głównie ze względu na obecność w tym miejscu licznych atrakcji dla dzieci i dorosłych. Sprawdźmy, jak w atrakcyjny sposób można spędzić wolny czas w tej miejscowości i gdzie zatrzymać się na nocleg, podróżując z dziećmi!