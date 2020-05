Kaja Godek stanęła przed sądem. Sprawa umorzona. "Wygraliśmy z LGBT"

Kaja Godek od lat zaciekle walczy o całkowity zakaz aborcji w Polsce, za cel obrała sobie również osoby homoseksualne. Rok temu, dyskutując o filmie braci Sekielskich w studiu Polsat News, działaczka pro-life stwierdziła: "Walka z pedofilią w Kościele i w każdym środowisku to musi być przede wszystkim ograniczenie wpływu homolobby i tego nie robi żadna siła polityczna dzisiaj w Polsce. Dlatego, że to pederastia jest wstępem do pedofilii i to pokazuje film braci Sekielskich".