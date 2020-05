Kaja Godek o organizacjach feministycznych. "Są do delegalizacji"

27 maja Kaja Godek pojawiła się w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ. Przedstawiciele społeczności LGBT pozwali ją za słowa, że "geje chcą adoptować dzieci, by je molestować i gwałcić". Proces umorzono, ponieważ oskarżyciele nie udowodnili, że są homoseksualistami.

Kaja Godek o organizacjach feministycznych

W rozmowie z reporterem radia "wnet.fm" prezeska zachwycała się swoimi obrońcami oraz ubolewała, że rozprawa odbyła się bez publiczności. – Moi prawicy na pierwszym posiedzeniu sądu już wnioskowali o umorzenie tej sprawy. I tutaj ogromny sukces, bo sąd się do tego przychylił. W zasadzie w krótkim uzasadnieniu przychylił się do argumentacji, powtarzał wręcz argumenty prawników – relacjonowała.

Reporter zapytał również o sprawę Planned Parenthood, amerykańskiej organizacji aborcyjnej, w kótórej miał kwitnąć handel ciałami płodów abordowanych. – Cała ta sytuacja wokół Planned Parenthood pokazuje jedno, że organizacje feministyczne są do delegalizacji. Nie dlatego, że ktoś tutaj chce dla kogoś źle. Tylko dlatego, że to są organizacje, które działają wbrew człowiekowi i jego prawom. Traktują właśnie ludzi, jak odpady medyczne, które można sprzedać z zyskiem. To też jest argument dla nich, żeby tych aborcji wykonywać więcej – mówiła Kaja Godek.