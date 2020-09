WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Moda + 2 avoncosmetic 1 godzinę temu Informacja prasowa Avon Aż 88% Polek uważa, że możliwość zarabiania własnych pieniędzy daje im wolność i niezależność! 90% Polek deklaruje, że chce mieć możliwość wyboru własnej drogi, a 86% uważa, że zawsze można zmienić swoje życie i zacząć je od nowa – niezależnie od wieku. To dane z najnowszego badania przeprowadzonego dla firmy Avon Cosmetics Polska. Kluczowa w poczuciu niezależności jest też możliwość zarabiania pieniędzy. Czego jeszcze nie wiemy o kobietach? Podziel się AVON #WATCHMENOW (Materiały prasowe) Możliwość rozpoczynania od nowa i wybór własnej drogi – to najważniejsze aspekty wolności dla polskich kobiet. Podczas badania zebrano odpowiedzi od 1150 Polek w wieku 16-55 lat, w tym od 200 Konsultantek Avon. Wyniki pokazują, że Polki pragną kierować się w życiu dwoma wartościami: wolnością i niezależnością. Jak się okazuje, dla 91 % z nich niezależność finansowa pozwala na bycie wolną, a zarobienie nawet na małe rzeczy daje poczucie wolności i niezależności (88%). Z odpowiedzi ankietowanych kobiet wynika również, że Polki wyjątkowo mocno cenią sobie wsparcie innych i poczucie wspólnoty – 83% kobiet, które brały w nim udział odpowiedziało, że inni ludzie są dla nich inspiracją, a 70% ankietowanych zaznaczyło, że zawsze może liczyć na pomoc swoich przyjaciółek. Myślisz, że znasz Avon? No to popatrz! Avon już od prawie 135 lat daje poczucie wolności i niezależności swoim Konsultantkom, oferując pracę na własnych warunkach i pomagając zdobyć niezależność finansową, a 84% Konsultantek firmy ceni sobie swobodę w zakresie liczby godzin, które spędzają w pracy. Dla klientek Avon kojarzy się z zaradnością – twierdzi tak ponad połowa. Chcemy pokazać światu, jaki naprawdę jest Avon – mówi Magdalena Jakubowska-Wąsowicz, Market Research Manager z Avon. Materiały prasowe (Materiały prasowe) Marka od lat stoi za wszystkimi kobietami, wspiera je, rozumie i pomaga rozwijać skrzydła. Jak pokazuje badanie wartości, za które pokochały firmę współpracujące z nią Konsultantki, są bliskie wielu Polkom. Wiedząc, że zaradne i przedsiębiorcze dziewczyny, które same decydują o własnych finansach są bardziej spełnione życiowo, szczęśliwsze i pewniejsze siebie, Avon od zawsze zachęca kobiety do eksperymentowania, odkrywania nowych rzeczy i zaskakiwania innych swoimi pomysłami. We wrześniu 2020 ruszyła nowa kampania Watch Me Now. To ukłon wobec związanych z nią ludzi, inicjatyw przez nią podejmowanych i produktów docenianych na całym świecie. Watch Me Now ma pokazać światu, jaki jest współczesny Avon i zachęcić do jego poznania na nowo. Jak? M.in. poprzez opowiedzenie historii niesamowitych ludzi, którzy w nim pracują. Myślisz, że znasz Avon? No to popatrz! #watchmenow Spoty kampanii można obejrzeć pod linkami: https://youtu.be/tsuSaUyfbno

