Babcia Kasia skazana. Po wyroku nie przebiera w słowach

Zapowiada, że jeśli to nie poskutkuje, pozostaje jeszcze apelacja i kasacja. - Kasacja to specjalność Ziobry, ale obywatele też mają do niej prawo - komentuje Babcia Kasia. Zaznacza, że nie zgadza się z wyrokiem. - Nie ma on pokrycia w rzeczywistości. Nagle jest siedmioro rzekomo strasznie pokrzywdzonych przeze mnie osób - kwituje.