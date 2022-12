Babciny patent na przejedzenie. Dodaj łyżkę do szklanki wody

Przejedzenie powoduje także ociężałość, poczucie osłabienia i senność. Jeśli przejadamy się sporadycznie, raczej nie grożą nam poważniejsze dolegliwości, jednak na dłuższą metę może to prowadzić do nadwagi i otyłości, a także zwiększać prawdopodobieństwo cukrzycy czy chorób krążenia. Same objawy przejedzenia są też na tyle nieprzyjemne, że lepiej go unikać.