Balsam brązujący. Jak zrobić domowy i naturalny kosmetyk do ciała?

Czas wiosenno-letni zaczął się na dobre, a to oznacza, że musimy pomyśleć o naszej skórze. Co powiesz na domowej roboty balsam brązujący? Nie dość, że zyskasz dzięki niemu piękną i subtelną opaleniznę, to na dodatek wspaniale nawilżysz swoje ciało. Zapomnij o toksycznych i szkodliwych samoopalaczach, ekologiczny balsam brązujący wykonasz w każdej dogodnej chwili.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Balsam brązujący stworzysz w domu z kilku składników. (Getty Images)