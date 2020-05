Balsam brązujący, czyli szybki sposób na opaleniznę. Jaki wybrać i jak go stosować?

Balsam brązujący a samoopalacz – jaka jest różnica?

Wbrew pozorom balsam brązujący nie jest tym samym co samoopalacz. Główną różnicą jest to, że balsam brązujący nie zmienia radykalnie odcienia skóry po pierwszym nałożeniu kosmetyku. Dlatego też kolor okazuje się bardziej naturalny niż przy samoopalaczu. Dzięki użyciu balsamu brązującego jesteś w stanie łatwiej skontrolować wymarzony efekt na ciele. Zazwyczaj posiada także składniki nawilżające, które chronią skórę przed możliwym wysuszeniem. Co ważne, w samoopalaczu znajdziesz składnik pod nazwą dihydroksyaceton (DHA), który odpowiada za szybszy efekt, ale również za powstanie nieestetycznych smug. Wybierając balsam brązujący unikniesz podobnych skutków ubocznych, a finalnie będziesz cieszyć się równomierną opalenizną.