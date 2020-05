Masło shea. Jak działa na skórę i włosy? Doceń jego niezwykłe właściwości przy pielęgnacji

Masło shea świetnie sprawdza się w roli specyfiku przeznaczonego do codziennej pielęgnacji. Jego uniwersalne zastosowanie pozwala na wykorzystanie go niemal na całym ciele i włosach. Nie musisz już sięgać po kilka różnych preparatów do pielęgnacji, bo wystarczy jeden, który zapobiegnie przesuszaniu się skóry oraz wygładzi włosy. Poznaj niezwykłe właściwości masła shea.