Barbara Kurdej-Szatan dziękuje teściowej. "Zyskałam drugą mamunię"

Dobre relacje

Gdy Barbara Kurdej-Szatan zaczęła rozkręcać swoją karierę, jej rodzice przeprowadzili się z Opola pod Warszawę. Aktorka pomogła im finansowo podczas budowy domu. "Wcześniej to oni we mnie inwestowali, a teraz role trochę się odwróciły. To, że mogę im się odwdzięczyć, sprawia mi wielką radość" - zapewniła.