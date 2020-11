Beata Szydło marnuje swój potencjał? Wszystko przez nieznajomość języka

Europosłowie ze względu na to, że pochodzą z różnych państw, muszą znać przynajmniej język angielski, aby ze sobą konwersować. Jak zdradza Biedroń, była premier Beata Szydło nie może poszczycić się znajomością języka obcego. Dodatkowo lider Wiosny wymienia nazwiska także innych posłów, którzy również mają z tym problem.

Beata Szydło nie zna angielskiego?

Nim miały miejsce wybory do Europarlamentu, Beata Szydło pytana o swoją znajomość języka angielskiego twierdziła, że cały czas się uczy, aby dać radę w Brukseli. Ile w tym prawdy? Robert Biedroń, który zna z bliska pracę polskich europosłów wyraził swoje zdanie na ten temat

Co z innymi polskimi politykami?

Obok Beaty Szydło także była premier Ewa Kopacz niegdyś tłumaczyła, że przykłada się do nauki bardzo solennie, aby nikogo nie zawieść. Chwaliła się nawet jakiś czas później, że poświęca nauce nawet kilka godzin dziennie. Jak się to przekłada do rzeczywistości?