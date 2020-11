Jennifer Aniston wrzuciła do sieci intrygujące zdjęcie. Fani spekulują, że tajemniczy mężczyzna to Brad Pitt

Kim jest tajemniczy mężczyzna z Jennifer Aniston?

Jennifer Aniston wrzuciła do sieci zdjęcie, na którym, na drugim planie widać mężczyznę leżącego na podłodze. Dzienniki zajmujące się życiem gwiazd spekulują, że to może być Brad Pitt. Internauci już dopatrzyli się wielu podobieństw tajemniczego mężczyzny i jej byłego męża. Nosi on spodnie cargo w kolorze khaki, takie jak lubi Brad. Ma też srebrny zegarek z czarną tarczą, a Pitt podobny zegarek reklamuje dla Breitlinga.