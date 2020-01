WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 beata tadlaJarosław Kret Ewelina Miszczuk 02-01-2020 (08:42) Beata Tadla układa sobie życie na nowo po rozstaniu z Jarosławem Kretem. Jej miłość kwitnie Beata Tadla i Jarosław Kret rozstali się w 2018 r. po 5 latach związku. To był dla dziennikarki trudny moment, ale jeszcze w tym samym roku udało jej się znaleźć nową miłość. Uczucie łączące ją i jej partnera Rafała nabiera rumieńców. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Beata Tadla od 2018 r. ma nowego ukochanego (ONS.pl) Beata Tadla nie opowiada zbyt wiele o swoim nowym partnerze. Wiadomo, że to 40-letni biznesmen z Warszawy. Jego profil na Instagramie mówi wiele o tym, jak lubi spędzać wolny czas. Można się łatwo domyślić, że uwielbia podróżować, jest smakoszem kuchni z różnych zakątków świata oraz interesuje się modą i sportem. Dziennikarka pokazała swoim fanom nowe zdjęcie ze swoim ukochanym, już z 2020 roku. Beata Tadla - nowy partner Dziennikarka na swoim profilu na Instagramie napisała bardzo wzruszające słowa. "Nie mierzę szczęścia. Delektuję się nim. Przy boku najbardziej inspirującego mężczyzny, jakiego mogłam sobie wyśnić. Wam wszystkim życzę prawdziwego, nie powierzchownego odczuwania radości, dobra, prawdy... Niech 2020 będzie waszym najlepszym wspomnieniem" – czytamy pod jej zdjęciem z 40-latkiem. "Dobrze mu z oczu patrzy. Tak trzymać", "Szczęśliwego nowego roku razem!", "Uwielbiam na was patrzeć, miłość od was tryska" – komentowali fotografię fani. My również życzymy zakochanym szczęścia w 2020 roku! Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne